  • Güncel
  • 04.11.2018 18:49
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 18:49

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı , partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı.



AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi'nde AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.
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