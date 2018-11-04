  • Güncel
  • 04.11.2018 09:21
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 09:26

Asker uğurlama konvoylarına ceza yağdı

İzmit'te asker konvoylarında trafiği tehlikeye düşüren 24 araca 12 bin 823 TL para cezası uygulanırken üzerinde silah ele geçirilen 6 kişiye de toplam 6 bin 276 TL para cezası kesildi.

Asker uğurlama konvoylarına ceza yağdı

İzmit'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asker uğurlama konvoylarına yönelik Otogarı'na giden yollar ve çarşı merkezinde denetimler gerçekleştirildi.

12 BİN LİRALIK CEZA

Denetimler sırasında 24 araca çeşitli nedenlerden 12 bin 823 TL trafik cezası kesildi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANAN YAKALANDI

Uygulama kapsamında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı suçtan aranma kararı bulunan C.P. (35) ile cinsel saldırı suçundan aranma kararı bulunan M.G. (39) gözaltına alındı.

6 ADET KURU SIKI ELE GEÇİRİLDİ

Asker konvoylarından yapılan kontrollerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Konvoylara katılan 6 kişide 6 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi. Üzerlerinden silah çıkan şahıslara toplam 6 bin 276 TL para cezası kesildi.

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