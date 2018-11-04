Cİhangir İslam Meclis'te yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da yaşananlara iki batılın çatışmasıdırderken Teröristbaşı Fetullah Gülen'in beddualarını yineleyerek şöyle söylemişti. "İnsanların beddualarını alıyorsunuz, ne diyorlar; Ocakları sönsün diyor insanlar size, soyları kurusun diyor insanlar size, Allah belalarını versin diyor insanlar size, ilerde toplum içine çıkamayacaksınız. Siyaseten sonunuz yakın."

İşte o benzerlik;









