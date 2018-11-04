  • Güncel
  • 04.11.2018 18:37
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 18:37

'ın kullandığı kelimeler ile FETO'nun kelimelerindeki ortaklık

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili 'ın Mecliste şehit ve gazilere hakaret etmesinin ardından Derneğinin suç duyurusu sonrasında soruşturma başlatılmıştı. İslam'ın konuşmasındaki kelimelere dikkatli bakıldığında ortaya çıkan talihsiz tablo ise daha düşündürücü...

Cihangir İslam ile FETOnun kelimelerindeki ortaklık

Meclis'te yaptığı konuşmada 'da yaşananlara iki batılın çatışmasıdırderken Teröristbaşı 'in beddualarını yineleyerek şöyle söylemişti. "İnsanların beddualarını alıyorsunuz, ne diyorlar; Ocakları sönsün diyor insanlar size, soyları kurusun diyor insanlar size, Allah belalarını versin diyor insanlar size, ilerde toplum içine çıkamayacaksınız. Siyaseten sonunuz yakın."

İşte o benzerlik;



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