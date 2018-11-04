Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular 4 Kasım Pazar günü de yapılabilecek.
Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde pazar günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bedelli askerlik başvuru süreci 4 Kasım Pazar günü akşam tamamlanacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.