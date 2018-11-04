  • Güncel
  • 04.11.2018 14:28
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 14:31

başvurularında son fırsat! Bedelli askerlikte 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak?

3 Ağustos'ta çıkan yasası sonrası yüz binlerce aday bu fırsattan yararlanmak için askerlik şubelerine koştu. Bugüne kadar yaklaşık 750 bin kişi internet üzerinden bedelli askerlik başvurusunda bulunurken, bu kişilerden 650 bine yakını ise parasını yatırarak tüm işlemlerini tamamladı. Bugün bitecek bedelli askerlik başvuruları için Ziraat Bankası şubeleri adayların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar açık olacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular 4 Kasım Pazar günü de yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde pazar günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci 4 Kasım Pazar günü akşam tamamlanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBedelli askerlik başvurularında son fırsat! Bedelli askerlikte 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar