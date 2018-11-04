Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren TGS'ye ait traktör ile uçakların içini temizlemeye giden personeli taşıyan servis aracı Atatürk Havalimanı apronunda kaza yaptı. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.
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