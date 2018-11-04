  • Güncel
  • 04.11.2018 14:11
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 14:51

'nda personel servisi yaptı

apronunda personel servisiyle uçaklara bagaj taşıyan traktör çarpıştı. da 9 çalışan yaralandı.

Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren TGS'ye ait traktör ile uçakların içini temizlemeye giden personeli taşıyan servis aracı apronunda yaptı. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.

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