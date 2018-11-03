Binlerce kişi tarafından talep gören bedelli askerlik için son başvuru tarihi yarına uzatıldı. Askerlik şubelerinde bugün de mesaiye devam edilecek. Bedelli askerliğe başvuran kişi sayısı son gün itibariyle 730 bin 775 olurken, para ödemesi yapan kişi sayısı ise 630 bin 266'ya ulaştı.