  • Güncel
  • 03.11.2018 14:54
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 17:14

için başvurularda son gün ne zaman?

3 Ağustos'ta çıkan bedelli askerli yasası sonrası yüz binlerce askerlik adayı erkek, ten yararlanmak için başvuruda bulundu. Bedelli askerliğe başvuran kişi sayısı son gün itibariyle 730 bin 775 olurken, para ödemesi yapan kişi sayısı ise 630 bin 266'ya ulaştı. Bugüne kadar 3 celp dönemi açıklanırken yaklaşık 70 bine yakın başvuran kişi askerlik görevini yerine getirdi. Adaylar 4. celp döneminin ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Peki bedelli askerlik için başvurularda son gün ne zaman? ne zaman? İşte bedelli askerlikle ilgili detaylar....

Binlerce kişi tarafından talep gören bedelli askerlik için son başvuru tarihi yarına uzatıldı. Askerlik şubelerinde bugün de mesaiye devam edilecek. Bedelli askerliğe başvuran kişi sayısı son gün itibariyle 730 bin 775 olurken, para ödemesi yapan kişi sayısı ise 630 bin 266'ya ulaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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