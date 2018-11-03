Bedelliyi son sakikada mahkeme kararı ile kazandı

Sivas'ta yaşayan Özkan Yelok, son gün akşam saatlerinde mahkeme tarafından verilen yaş büyütme kararı ile bedelli askerliğe hak kazandı.
Sivas'ta din görevlisi olarak çalışan Özkan Yelok, uzun süredir beklediği bedelli askerlik şartlarını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bedelli askerlik şartlarının açıklanmasının ardından yaş sınırının 25 olarak belirlenmesi Yelok'un planlarını alt üst etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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