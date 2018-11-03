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  • 03.11.2018 15:25
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 15:57

Başkan Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğandan 3 Kasım mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı" ifadelerini kullandı.

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