Başkan Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı" ifadelerini kullandı.
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