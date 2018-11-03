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  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:56
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Başkan Erdoğan: üstünü örtme çabası var

Cinayetin üstünü örtme çabası var
Başkan Erdoğan, 'a Kaşıkçı i yazdı. Erdoğan, "Kaşıkçı'nın ölüm emrinin hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından verildiğini biliyoruz. Emri 'ın verdiğine inanmıyorum. sayesinde dünya Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü öğrendi. Suudi Arabistan'ın cevaplaması gereken pek çok soru var" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Kaşıkçı'nın kurban gittiği planlı cinayetin üstünü örtme çabalarını şaşkınlıkla karşıladık. 18 şüpheliyi derdest eden Riyad'ın medyaya yalan söyleyen ve kısa bir süre sonra Türkiye'den kaçan Suudi konsolosa yönelik hiçbir adım atmaması endişe vericidir. 'a gelerek muhatabıyla görüşen Suudi savcının soruşturmaya destek olmayı ve en basit sorulara bile cevap vermeyi reddetmesi çok üzücüdür. Hiç kimse bir daha bir müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir.

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