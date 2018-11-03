CHP'li eski Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Nehirsan İnşaat'a ruhsat vermiş ve ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatılmıştı. Fakat 2014'te gelen CHP'li yeni başkan Ahmet Deniz Atabay ruhsatı iptal etti. Mahkemeye giden olayda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödeme yapmasına hükmedildi. Ödenmesi gereken borcu yatırmayan CHP'li Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarılmıştı. Tüm bu olaylar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Didim Belediyesi'nden tazmin edemediği para için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı tüzel kişiliğine haciz ihbarnamesi gönderdi.
SEMA ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ
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