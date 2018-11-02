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  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 02:00
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’e ilk adım

Fırat’ın doğusu için kendi adımlarını attı. sonunda ’te ortak hareket kararını aldı. İlk devriye dün atıldı...

Münbiç’e ilk adım
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ordusu, 'te ilk ortak devriye faaliyetine başladı. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı. Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus İlçesi'ni birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürüttü. ABD ve , 4 Haziran'da / 'nın, 'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

SÜREKLİ ERTELENDİ
Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

SURİYE TELEFONU
BAŞKAN Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün akşam telefonla görüştü. Görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı konuşmada Menbiç ve ile ilgili konularda masaya yatırıldı. İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.
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