İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır/Lice-Türeli Köyü kırsalında 01 Ekim 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle "Gri Kategoride" yer alan Baran-Amed-Kino kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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