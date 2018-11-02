  • Güncel
  • 02.11.2018 11:37
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 11:55

'da yakalanan bombalı araç 'li eski başkan yardımcısının çıktı

’da yakalanan bomba yüklü aracın sahibinin 'li eski başkan yardımcısının olduğu ortaya çıktı.

Bomba yüklü araç bakın kimin çıktı

'da 'li eski başkan yardımcısının aracında patlayıcı madde ile fünye ve uzaktan kumanda ele geçirildi.

Malatya girişinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda aracın içerisine gizlenmiş vaziyette 31 paket 'Petn' olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 2 adet kumanda ve 4 adet fünye ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Diyarbakır Hani nüfusuna kayıtlı A.R.Ü. (39) isimli şüpheli gözaltına alınırken, araç ise güvenli bir bölgeye çekildi. Araç sahibi A.R.Ü'nün 2012 yılında Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi BDP İlçe Başkan Yardımcısı görevini yürüttüğü belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMalatya'da yakalanan bombalı araç BDP'li eski başkan yardımcısının çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar