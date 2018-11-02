Malatya'da BDP'li eski başkan yardımcısının aracında patlayıcı madde ile fünye ve uzaktan kumanda ele geçirildi.

Malatya girişinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda aracın içerisine gizlenmiş vaziyette 31 paket 'Petn' olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 2 adet kumanda ve 4 adet fünye ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü Diyarbakır Hani nüfusuna kayıtlı A.R.Ü. (39) isimli şüpheli gözaltına alınırken, araç ise güvenli bir bölgeye çekildi. Araç sahibi A.R.Ü'nün 2012 yılında Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi BDP İlçe Başkan Yardımcısı görevini yürüttüğü belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.