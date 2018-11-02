  • Güncel
  • 02.11.2018 10:05
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 10:59

Son dakika: Başkan Erdoğan 'ya gidiyor

Başkan , tarihlerinde 'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan Fransaya gidiyor

'ın, tarihlerinde 'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti 'te anma törenleri düzenlenecek.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde, 'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edecek.

TRUMP VE PUTİN DE KATILACAK

Törenlere ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.

Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın, ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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