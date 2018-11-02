Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te anma törenleri düzenlenecek.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edecek.

TRUMP VE PUTİN DE KATILACAK

Törenlere ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.

Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın, ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.