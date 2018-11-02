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  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 02:11
  • Gazete

Boş konsolosluk!

1 aydır kayıp olan Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı açıklandı. Dehşet senaryoları sıralandı. Ne ne de Suudiler binaya uğradı

Boş konsolosluk!
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkamadı. Savcı; boğulduğunu, parçalandığını açıkladı. ABD medyası, cesedin asit dökülerek ortadan kaldırıldığını yazdı.
Olay mahalli olan Levent'teki bina ise herkese korku saldı. Çevrede oturan , sokağa girmekten bile kaçındı. Suudi vatandaşlar vahşetin yaşandığı noktaya uğramadı!



Konsolosluğa gelen bir vatandaşı, içeri girmeye çekindi. "Evraklarımı hazırlayıp dışarıya getirin" dedi.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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