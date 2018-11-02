Boş konsolosluk!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkamadı. Savcı; boğulduğunu, parçalandığını açıkladı. ABD medyası, cesedin asit dökülerek ortadan kaldırıldığını yazdı.
Olay mahalli olan Levent'teki bina ise herkese korku saldı. Çevrede oturan Türkler, sokağa girmekten bile kaçındı. Suudi vatandaşlar vahşetin yaşandığı noktaya uğramadı!
Konsolosluğa gelen bir Suudi Arabistan vatandaşı, içeri girmeye çekindi. "Evraklarımı hazırlayıp dışarıya getirin" dedi.
Olay mahalli olan Levent'teki bina ise herkese korku saldı. Çevrede oturan Türkler, sokağa girmekten bile kaçındı. Suudi vatandaşlar vahşetin yaşandığı noktaya uğramadı!
Konsolosluğa gelen bir Suudi Arabistan vatandaşı, içeri girmeye çekindi. "Evraklarımı hazırlayıp dışarıya getirin" dedi.
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