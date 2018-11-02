  • Güncel
  • 02.11.2018 12:41
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 12:51

'da Canilikte son nokta! Otomobiline bağladığı köpeği sürükledi

'nın Nilüfer ilçesinde 16 AY 584 plakalı aracın sürücüsü otomobile iple bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi.


'da, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Bu görüntüler da tepkilere neden oldu. Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, yönetimindeki 16 AY 584 plakalı otomobile iple bağlanan köpeği dakikalarca sürükledi. Trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bağlı olduğu otomobil düşük hızda giderken, yanına bir başka otomobil yaklaştı. Otomobillerdeki kişilerin kısa süreli konuşmasının ardından 16 AY 584 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Bu görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. E posta ile ihbarı alan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBursa'da Canilikte son nokta! Otomobiline bağladığı köpeği sürükledi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar