  • Güncel
  • 01.11.2018 09:43
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 09:43

'ten Rektörü Ramazan Taşaltın ile ilgili açıklama

Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi. 'ten de konuyla ilgili açıklama geldi.

YÖKten Harran Üniversitesi rektörüyle ilgili açıklama

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, 'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak
üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
İstifa kararıyla ilgili 'ten de açıklama geldi. YÖK, " Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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