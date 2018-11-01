Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.



Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:



"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak

üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstifa kararıyla ilgili YÖK'ten de açıklama geldi. YÖK, "Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.