  • Güncel
  • 01.11.2018 10:18
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 10:57

Atatürk'e hakaret etmişti! Mehmet Emin Korkmaz görevinden uzaklaştırıldı

Sosyal medya hesabında Atatürk' e hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı.

Atatürke hakaret etmişti! Karar verildi

Şırnak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Emin Korkmaz, görevinden uzaklaştırıldı. Korkmaz'ın sosyal medya hesabından Atatürk'le ilgili hakeret içiren paylaşımları tepki çekmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ŞÜ'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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