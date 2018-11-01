  • Güncel
  • 01.11.2018 09:08
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 09:20

Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti

Bir televizyon kanalında yayınlanan "Pazar Manşeti" programında "Erdoğan'a itaat farzdır. Karşı gelmek ise haramdır" sözleriyle tepki toplayan Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa etti.

Haddini aşan sözleri söyleyen rektör istifa etti

Ramazan Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, 'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

RAMAZAN TAŞALTIN NE DEMİŞTİ?
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AKİT TV'de yayınlanan "Pazar Manşeti" programında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itaat etmek farzdır" dedi. Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ramazan Taşaltın, "Erdoğan ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ
Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söylenen sözün "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Bostancı, paylaşımında

"Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla, hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.

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