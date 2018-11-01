Trabzon'daki sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde 5 yaşındaki Afgan uyruklu Z.A. adlı çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan temizlik işçisi Mesut Turan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mesut Turan'nın serbest bırakıldığı duyanlar, sosyal medya üzerinden taciz görüntülerini yayınladı.

Bunun üzerine harekete geçen polis görüntüleri delil olarak savcıya sundu. Savcı temizlik işçisi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

"PARA VERDİM SEVDİM"

Habertürk'ün haberine göre; yeniden gözaltına alınan Mesut Turan, nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Mesut Turan'nın ifadesinde, "Ben çocuğu sevdim ona para vermek için yanına gittim" dediği öğrenildi. Sevk edildiği nöbetçi hakim tarafından cinsel istismar suçundan tutuklanan Mesut Turan, polislerin arasında cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yüzüm ak, anlım ak, rahatım rahat" diye bağırdı. Bu arada Mesut Turan'ın çalıştığı belediyenin işine son verildiği öğrenildi.