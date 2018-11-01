  • Güncel
  • 01.11.2018 10:44
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 10:52

Halk otobüsünde hareketli dakikalar!

Antalya'da özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Kalbinden rahatsız olduğu belirtilen yolcu, otobüsle yol üstündeki bir hastaneye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsünde seyahat eden özel halk otobüsündeki 25-30 yaşlarındaki erkek yolcu, kalbini tutup, yere yığıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHalk otobüsünde hareketli dakikalar!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar