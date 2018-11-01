Halk otobüsünde hareketli dakikalar!

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsünde seyahat eden özel halk otobüsündeki 25-30 yaşlarındaki erkek yolcu, kalbini tutup, yere yığıldı.
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Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsünde seyahat eden özel halk otobüsündeki 25-30 yaşlarındaki erkek yolcu, kalbini tutup, yere yığıldı.
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