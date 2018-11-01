Halk otobüsünde hareketli dakikalar! Antalya'da özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Kalbinden rahatsız olduğu belirtilen yolcu, otobüsle yol üstündeki bir hastaneye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsünde seyahat eden özel halk otobüsündeki 25-30 yaşlarındaki erkek yolcu, kalbini tutup, yere yığıldı. HABERİN DEVAMI

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