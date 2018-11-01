  • Güncel
  • 01.11.2018 09:26
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 10:15

Son dakika: 'te yakalandı

'te terör örgütü / mensubu terörist yakalandı. Yasa dışı yollarla yurda giren teröristin Suriye'nin bölgesinde "" eğitimi aldığı belirlendi.

'te terör örgütü / mensubu terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "" eğitimi aldığı belirlenen H.M'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı.

Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla H.M'yi gözaltına aldı.

H.M'nin Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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