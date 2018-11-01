Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 5 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: