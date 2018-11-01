  • Güncel
  • 01.11.2018 09:27
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 11:50

Son dakika: 'de bomba yüklü araç yakalandı

'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 5 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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