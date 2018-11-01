Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

Erdoğan ve Trump görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Trump, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.