  • Güncel
  • 01.11.2018 18:22
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 18:46

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

Erdoğan ve Trump görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Trump, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

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