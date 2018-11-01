Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

A Haber'de yayınlanan 'Sabah Ajansı' programının sunucusu Erkan Tan, canlı yayında Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi. İstanbul Havalimanı'nın açılışıyla ilgili FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın rahatsızlığı hakkında sert ifadelerle yüklendi.

"HAZMEDEMİYORLAR" DEYİP AĞIR KONUŞTU

Erkan Tan, dünya basını havalimanını övdüğünü söyleyerek, FOX TV ve Fatih Portakal'ın yayınladığı haberi ekranlara getirdi ve yeni havalimanını hazmedemediklerini belirtti.

"3. HAVALİMANININ O KULESİ..."

Tan'ın program esnasında kullandığı sözler şöyle: "Dünyanın en büyüğü, İstanbul Havalimanı'nın açılışı ile ilgili öyle bir yayın gerçekleştirdiler ki FOX TV ve Fatih Portakal, hazımsızlık neymiş gördük. Kısmi açılış diye vurgulayarak verdiler Fatih Portakal kısmi hazımsızlığını kusmuş. 3. havalimanın o kulesi bunlara hazımsızlık yaratmış."