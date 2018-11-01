FETÖ'nün orduya yönelik ilk kumpası kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edildi. Ferhat Sarıkaya, Van'da YYÜ eski rektörleri Prof. Yücel Aşkın ve Prof. Hasan Ceylan ile cezaevinde intihar eden YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı'nın da yargılandığı, 25 milyon dolarlık ihale yolsuzluğu davasında iddianameyi hazırlamıştı...







Ferhat Sarıkaya

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN İKİ ESKİ HAKİM DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Daire ayrıca FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'in meslekten ihraçlarına karar verdi.