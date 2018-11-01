  • Güncel
  • 01.11.2018 19:31
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 19:33

Eski Şemdinli Savcısı meslekten ihraç edildi

'nün ilk kumpas davasında iddianameyi hazırlayan eski Şemdinli Savcısı meslekten ihraç edildi. Sarıkaya, FETÖ'nün orduya yönelik ilk kumpası olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlamıştı... Ferhat Sarıkaya, Van’da YYÜ eski rektörleri Prof. ve Prof. ile cezaevinde intihar eden YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı’nın da yargılandığı, 25 milyon dolarlık ihale yolsuzluğu davasında da iddianameyi hazırlayan isimdi.

'nün orduya yönelik ilk kumpası kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan meslekten ihraç edildi. Ferhat Sarıkaya, Van'da YYÜ eski rektörleri Prof. ve Prof. ile cezaevinde intihar eden YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı'nın da yargılandığı, 25 milyon dolarlık ihale yolsuzluğu davasında iddianameyi hazırlamıştı...



Ferhat Sarıkaya

İTİRAFÇI OLMUŞTU
Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN İKİ ESKİ HAKİM DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Daire ayrıca FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" 'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'in meslekten ihraçlarına karar verdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEski Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar