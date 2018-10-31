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  • 31.10.2018 20:13
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 20:28

Rektör Ramazan Taşaltın'dan haddini aşan sözler

Şanlıurfa Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak na itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı. Rektörün bu haddini aşan açıklamalarına 'den sert tepki geldi

Şanlıurfa Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak na itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı.

Açıklamaları yankı uyandıran Taşaltın'a, Grup Başkanvekili Naci Bostancı da twitter hesabından, "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" paylaşımıyla tepki gösterdi.

"ONAYLAMIYORUZ, YÖK KONUYLA İLGİLENİYOR"
AK Parti MYK sonrası konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, de "Bu tip ifadeleri sorunlu buluyor, katılmıyoruz, YÖK konuyu incelemektedir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVRI NET
Başkan Erdoğan da daha önce benzeri konularda yapılan haddi aşan açıklamalara yönelik "Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla dikkat çekmek, popüler olmak için söylenen bu sözleri asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek inancımıza da dinimize de haksızlıktır" demişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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