Rektör Ramazan Taşaltın'dan haddini aşan sözler

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı.
Açıklamaları yankı uyandıran Taşaltın'a, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da twitter hesabından, "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" paylaşımıyla tepki gösterdi.
"ONAYLAMIYORUZ, YÖK KONUYLA İLGİLENİYOR"
AK Parti MYK sonrası konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, de "Bu tip ifadeleri sorunlu buluyor, katılmıyoruz, YÖK konuyu incelemektedir" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVRI NET
Başkan Erdoğan da daha önce benzeri konularda yapılan haddi aşan açıklamalara yönelik "Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla dikkat çekmek, popüler olmak için söylenen bu sözleri asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek inancımıza da dinimize de haksızlıktır" demişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.