Rektör Ramazan Taşaltın'dan haddini aşan sözler

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanı na itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı.Açıklamaları yankı uyandıran Taşaltın'a, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da twitter hesabından,paylaşımıyla tepki gösterdi.

AK Parti MYK sonrası konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dededi.Başkan Erdoğan da daha önce benzeri konularda yapılan haddi aşan açıklamalara yönelikdemişti.