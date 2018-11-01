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  • 01.11.2018 11:26
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 11:45

Son dakika: Gazi Mahallesi'ndeki  Yürüyüş Dergisi'ne terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi'de operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon Gazi Mahallesi'ndeki Yürüyüş Dergisi binasına yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüş Dergisine terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Ekipleri Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Yürüyüş Dergisine operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan operasyonda dergide bulunan dökümanlara el konulduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda bir kişi göz altına alındı.

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