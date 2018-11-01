Son dakika: Gazi Mahallesi'ndeki  Yürüyüş Dergisi'ne terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Ekipleri Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Yürüyüş Dergisine operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan operasyonda dergide bulunan dökümanlara el konulduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda bir kişi göz altına alındı.
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