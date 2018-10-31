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  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:21
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çok önemli

Türkiye çok önemli
Türkiye ile arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin ardından atanan Hollanda'nın yeni Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, önemli açıklamalar yaptı. Kwaasteniet, "Küresel alanda Türkiye, azami öneme sahip. Terörle mücadelede vazgeçilmez bir ortak. Hollandalı yatırımcı Türkiye'deki yatırımlarından da memnun" dedi.


SELVA ÜNAL
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