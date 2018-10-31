Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınır hattından, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı.
Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Darmadağın edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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