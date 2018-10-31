  • Güncel
  • 31.10.2018 14:16
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 15:09

: yine 'ın doğusunu vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

haberi... sınır hattından 'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında /'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 'nın Suruç ilçesi sınır hattından, 'ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan terör örgütü / mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı.

Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Darmadağın edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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