  • Güncel
  • 31.10.2018 14:49
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 16:07

Son dakika: cinayetinde son durum! Suudi Başsavcı ülkesine dönüyor

Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci soruşturması için iki gün önce 'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, ülkesine dönmek için 'na doğru yola çıktı.

Suudi Başsavcı ülkesine dönüyor

Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce 'ye gelen Başsavcısı Suud El Muceb, ülkesine dönmek için 'na doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci 'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak iki gün önce özel uçakla 'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Ma'cib, dün yine adliyeye giderek Fidan'la yaklaşık 1 saat görüştükten sonra beraberindeki heyetle ülkesinin Levent'teki başkonsolosluğuna gelerek burada yaklaşık 1,5 saat kalmıştı.

Ma'cib ayrıca bugün saat 00.10 sıralarında İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne gitmiş görüşmelerini tamamladıktan sonra oteline dönmüştü

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinde son durum! Suudi Başsavcı ülkesine dönüyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar