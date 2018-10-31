İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.







Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında (Gabar Dağı bölgesinde) 31 Ekim tarihinde yapılan operasyonda 1 terörist sağ, 2 terörist ise silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edildi. Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalında hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 6 teröristle beraber Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'ye yükseldi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.





MALATYA" KOD ADLI SELÇUK KÖSE