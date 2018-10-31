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  • 31.10.2018 12:35
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 14:17

'den adaylık iddiası... : Aklımı peynir ekmekle mi yedim?

'nin adayının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından olacağı iddia edildi. Bedrettin Dalan ise iddialara net yanıt verdi: "Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun." dedi.

MHPnin İstanbul adayı belli oldu mu?

A Haber'e konuşan ise, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi. Dalan, adaylık iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben 'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Şu anda beni fevkalade mutlu eden uğraşın içindeyim.

İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.

Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Adaylara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun."​

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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