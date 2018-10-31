Bedrettin Dalan kimdir? MHP kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, parti yönetimi İstanbul Belediye Başka adaylığı için Bedrettin Dalan'ı düşündüğü iddia edildi. MHP'den resmi bir açıklama yapılmazken, A Haber'e konuşan Dalan, 'Siyasete girmeyi düşünmüyorum' dedi. Peki, Bedrettin Dalan kimdir? Bedrettin Dalan kaç yaşında, nereli? İşte Bedrettin Dalan hakkında merak edilenler...

BEDRETTİN DALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bedrettin Dalan, 1941 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Germencik'te, orta ve lise öğrenimini Aydın Lisesi'nde tamamlayan Dalan, İTÜ Maçka Fakültesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun oldu. İş yaşamına TCDD'de başlayan Dalan, daha sonra özel sektörde çalıştı.

Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu ve 1984 yılında bu partiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989'a kadar sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde Üsküdar sahili imara açıldı ve bugünkü haline getirildi. 1986-88 arasında Tarlabaşı yıkımlarıyla bugünkü Tarlabaşı Bulvarı ortaya çıktı. Avrupa Yakası'ndaki meyve-sebze hali Unkapanı'ndan Bayrampaşa'ya, Anadolu Yakası'ndaki ise Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan İçerenköy'e taşındı.

Seçimlerden sonra ANAP'tan koparak, 17 Mayıs 1990'da Demokrat Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı oldu.

1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, fakat seçilemedi. 1995 yılında DYP'den istifa ederek ANAP'a döndü.

Çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi oldu. 1985 yılında İstek Vakfı'nı kurarak, vakfın genel başkanı oldu. Vakıf çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise kurarak eğitime açtı. Vakfın kurduğu Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında eğitime başladı.