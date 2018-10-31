Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Merkez Binası'nda TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısına katıldı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, "Öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluğu geliyor" dedi. Bakan Selçuk, yabancı dil eğitiminde tek tip müfredat uygulamaktansa ihtiyaçları gözeten bir bakış açısının daha faydalı olacağını söyledi. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda öngörülen çalışmaların pilot uygulamaların ardından gerçekleşeceğini söylemişti.

YÜKSEK LİSANS YAPANA ÜCRET ARTIŞI

Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan Selçuk şunları söylemişti: Öğretmen eğitiminde değişiklik yapacağız. Birkaç günlük eğitimler yeterli değil. Öğretmenin asgari iki dönem tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını bekliyoruz. Sadece tezsiz yüksek lisans değil, sertifikalarla, içerik katkılarıyla, okulların gelişim planları ve modellerinin desteklenmesiyle eğitim fakültelerinde öğretmenlerimizin yüz yüze, çevrimiçi ya da çevrimdışı eğitim almasını istiyoruz. Yıl boyunca, yazın belki yoğunlaştırılmış çalışmalarla, üniversitelerin öğrenci yurtlarında onları misafir ederek, 1-2 haftalık çalışmalarla bir karma model eğitim planımız var. Böylece ileride gelebilecek müfredat değişikliği, yaklaşım farklılıkları, her ne olacaksa öğretmen tarafından eğitim sürecinde görülmesini, yaşanmasını ve sınanmasını sağlamayı hedefliyoruz.