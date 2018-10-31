  • Güncel
  • 31.10.2018 10:57
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 11:30

Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde ByLock operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 12 ilde ByLock operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sabah saatlerinde polis ekipleri İstanbul merkezli, Ankara, Bursa, Düzce, Kocaeli, Mersin, Erzincan, Yozgat, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yönetmek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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