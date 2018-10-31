Helin Palandöken'in katiline tüfeği satan kişi çok sayıda tüfekle yakalandı

İstanbul'da 23 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen ve lise öğrencisi Helin Palandöken'in cinayete kurban gitmesinde kullanılan yasa dışı üretim olan ruhsatsız şarjörlü ve tabanca kabzalı av tüfeğini internetten katile satan şüpheli, Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
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