  • Güncel
  • 31.10.2018 10:51
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 11:52

Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda, Kemer Belediyesi'nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı.

CHPli belediyeye yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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