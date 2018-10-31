  • Güncel
  • 31.10.2018 15:30
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 15:36

Zorla cam silene gasp işlemi

'de ta araçların camlarını zorla silerek para almaya çalışanlar hakkında işlem başlatıldı.

Zorla cam silene gasp işlemi

Geçtiğimiz günlerde 'de zorla cam silenler hakkında işlem yapılacağı açıklanmıştı. Emniyet bu doğrultuda işlemlere başladı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Dilencilik yapan, mendil satan veya cam silen çocukların uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık gibi suçlara meylettiğini belirleyen polis ekipleri, kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu merkezlerde, bu tür olayların önlenmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

2 KİŞİ ZORLA CAM SİLERKEN YAKALANDI

Asayiş, toplum destekli polislik ve çocuk şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşaklarda yapılan denetimlerde, Melikgazi ilçesi Kartal Kavşağı'nda T.Ç. (30) ve kardeşi Y.Ç'nin (11) ta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalıştıkları ve sürücülerden para istedikleri belirlendi.

ÜZERİNDE BIÇAK BULUNDU

MOBESE kayıtları incelenip T.Ç'nin idrarını doldurarak araçların camlarını silmede kullandığı değerlendirilen şişe ve Y.Ç'nin üzerinde bir bıçak ele geçirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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