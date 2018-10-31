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  • 31.10.2018 10:30
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 10:58

Son dakika: Alaaddin Keykubat Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve eşi FETÖ'den gözaltında

Alaaddin Keykubat Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve eşi, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Başhekim ve eşi FETÖden gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve eşi gözaltına alındı.

ODASINDA VE EVİNDE ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi B.A.T. ile eşi diş hekimi A.T.'yi gözaltına aldı. Evlerinde gözaltına alınan başhekim ile eşi sorgulanmak üzere Antalya'ya gönderildi.

Öte yandan görevlilerin başhekimin hastanedeki odasında ve evinde arama yaptıkları öğrenildi.

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