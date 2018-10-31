  • Güncel
  • 31.10.2018 09:56
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 11:34

Şehitlere hakaret etmişti! Yakalandı...

'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar (23) ve 'e (26) üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G. (16), yakalandı.

'da yaşayan F.G., şehitleri ve 'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan fotoğrafları kendi hesabından paylaşayarak hakaret etti. Vatandaşlar F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen F.G., gözaltına alındı. F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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KARTAL KARTAL

BEN BÖYLE ADALETİN EV HAPSİDE NE DEMEK KISACASI ÖZGÜRLÜGÜN MODERİNİ...………………...

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evet0
hayır0
cevapla 31.10.2018 10:58
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