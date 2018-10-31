  • Güncel
  • 31.10.2018 13:22
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 13:41

İstanbul ulaşım nasıl? 3. ? HAVAİST bilet fiyatları

3. 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 'na İETT ve Havaist ile seferler bugün itibariyle başladı. İETT ilk etapta 3 hatta 9 otobüs, yılbaşından sona 4 hat 39 otobüs ile yolcu taşıyacak. HAVAİST ise ilk etapta 4 hat 18 otobüs, yılbaşından sonra 18 hat 150 otobüs ile hizmet verecek. Peki, İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım nasıl olacak? 3. Yeni İstanbul Havalimanı nerede? Bilet fiyatları ne kadar?

3. İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de açıldı. İstanbul Havalimanı'na bugünden itibaren İETT ve HAVAİST ile yolcu taşımacılığı başladı. İlk etapta İETT 3 hat ve 9 otobüs, Havaist ise 4 hat ve 18 otobüsle hizmet verecek. Yılbaşından sonra bu sayı artacak. Peki, İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım nasıl olacak? 3. Yeni İstanbul Havalimanı nerede? Bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bütün ödemelerin İstanbulkart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Yolcular, akıllı telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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