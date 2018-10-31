3. İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de açıldı. İstanbul Havalimanı'na bugünden itibaren İETT ve HAVAİST ile yolcu taşımacılığı başladı. İlk etapta İETT 3 hat ve 9 otobüs, Havaist ise 4 hat ve 18 otobüsle hizmet verecek. Yılbaşından sonra bu sayı artacak. Peki, İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım nasıl olacak? 3. Yeni İstanbul Havalimanı nerede? Bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bütün ödemelerin İstanbulkart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Yolcular, akıllı telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek.