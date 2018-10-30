  • Güncel
  • 30.10.2018 09:40
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 09:55

SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

SON DAKİKA HABERİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlatılan FETÖ operasyonunda 4 binbaşı, 26 yüzbaşı ve 9 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21'i muvazzaf subay, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlatılan FETÖ operasyonunda 4 binbaşı, 26 yüzbaşı ve 9 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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