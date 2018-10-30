SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21'i muvazzaf subay, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
40 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlatılan FETÖ operasyonunda 4 binbaşı, 26 yüzbaşı ve 9 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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