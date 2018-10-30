  • Güncel
  • 30.10.2018 09:46
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 09:46

havaalanının gerekliliğini sorguladı

'u dünyanın kavşağı haline getiren yeni havalimanına ilişkin konuşan Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır?" diye sordu.

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı


Dünyanın gündeminde 'un yeni havalimanı var.

Başkan 'ın açılışını yaptığı mega proje; hava yolu sektöründe dengeleri değiştirdi.

"KARLI BİR YATIRIM MIDIR?"

'ye dünyadan tebrikler üst üste gelirken, FOX Ana Haber sunucusu , yatırımın karlılığını sorguladı.

Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi, kar getirecek midir?

"BOŞA GİDEN PARA DEMEYEYİM AMA..."

Boşa giden para demeyeyim ama Atatürk Havaalanı geliştirilseydi daha uygun olur muydu olmaz mıydı cevaplarının alınması açısından da önemli.. Neticede burası yapıldı hayırlı olmasını dilemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

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