Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı



Dünyanın gündeminde İstanbul'un yeni havalimanı var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı mega proje; hava yolu sektöründe dengeleri değiştirdi.

"KARLI BİR YATIRIM MIDIR?"

Türkiye'ye dünyadan tebrikler üst üste gelirken, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yatırımın karlılığını sorguladı.

Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi, kar getirecek midir?

"BOŞA GİDEN PARA DEMEYEYİM AMA..."

Boşa giden para demeyeyim ama Atatürk Havaalanı geliştirilseydi daha uygun olur muydu olmaz mıydı cevaplarının alınması açısından da önemli.. Neticede burası yapıldı hayırlı olmasını dilemek gerekiyor." şeklinde konuştu.



