Son dakika: Anaokulunda panik anları! Okul tahliye edildi

Samsun Vezirköprü'ye bağlı Esentepe Mahallesindeki Zübeyde Hanım Anaokuluna sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama sesleri duydu.

Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar görüldü. Öğretmenler, öğrenci ve velileri binadan tahliye etti.

GİRİŞ ÇIKIŞA İZİN VERİLMİYOR

Polis bölgede emniyet şeridi çekti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek, velilerin, öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Binanın zemininde de çökme meydana geldi. Şu anda binada giriş çıkışa izin verilmiyor.