Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara dahil 7 ilde 30.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin aktif görevde bulunduğu bildirildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 20 ilde devam ediyor.

18 KİŞİYE DE BYLOCK GÖZALTISI

FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.