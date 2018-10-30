  • Güncel
  • 30.10.2018 06:31
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 08:00

'da ! 'da korkutan deprem! Kandilli

'da meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamasına göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.37 km altında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Muğlada korkutan deprem!

'da ... ve 'nün aktardığı bilgisine göre, Muğla'nın Dalaman açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, bugün saat 03.25'te Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğümde deprem meydana geldi.

Deprem kıyı şeridinden 32.52 kilometre mesafede gerçekleşti. Yerin 6.37 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 4.4 olarak duyurdu.

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