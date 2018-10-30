Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Münbiç'te, ABD ile yapılacak ortak devriyeye ilişkin, "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak" dedi. Akar, Fırat'ın doğusu ile ilgili de mesaj verdi. Akar, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA FIRAT'IN DOĞUSUNU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.