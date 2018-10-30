  • Güncel
  • 30.10.2018 15:21
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 16:43

açıkladı! 'te ABD ile ortak devriye

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyon mesajı veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'te ABD ile devriyeye çıkacağız sonraki hedefimiz Fırat'ın doğusu." dedi.

Münbiçte ABD ile ortak devriye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'te, ABD ile yapılacak ortak devriyeye ilişkin, "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak" dedi. Akar, Fırat'ın doğusu ile ilgili de mesaj verdi. Akar, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA FIRAT'IN DOĞUSUNU İŞARET ETMİŞTİ

ve Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

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