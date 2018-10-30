1868 yılında kurulan Türk Kızılayı, günümüze kadar toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenmektedir. Kızılay'ın faaliyetlerine dikkat çekmek için gerçekleştirilrn Kızılay Haftası başladı. İşte Kızılay Haftası'na özel paylaşılabilecek en güzel Kızılay Haftası şiirleri...

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

Kızılay Haftası her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insan, yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.

KIZILAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur.

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay,

1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti",

1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti",

1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve

1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.

Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

KIZILAY HAFTASI ŞİİRLERİ

KIZILAY

Kara günde yardıma,

Koşar gelir Kızılay.

Sığınırız çadırına,

Halden bilir Kızılay.

Yangın, deprem, sel anında,

Kızılay olur yanında,

Çorba pişer çadırında,

Yemek verir Kızılay.

Kan toplar iyi günde,

Verir ölüm döşeğinde,

Her yardımda en önde,

Başı çeker Kızılay.

İsmail SAĞIR

AKROSTİŞ KIZILAY ŞİİRİ

Kara günlerimizde yetişirsin

Isıtırsın hemen dünyamızı

Zifiri karanlığa gömülünce

Işık olur aydınlatırsın

Lazım olan ihtiyaçlarımızı

Ayağımıza kadar getirirsin

Yarınlara ümitle bakmamız için

YETİŞ KIZILAY

Çaresizlere, yoksullara

Yetimelre, dullara

Felâketteki kullara

Yetiş Kızılay.

Deprem, sel, yangında

Evsizi barındır çadırında

Bugün de, yarın da

Yetiş Kızılay.

Lâyıksın sevilmeye

Seni yanımızda bilmeye

Sayende gülmeye

Yetiş Kızılay.

Herkese yiyecek, içecek

Kara günler böyle geçecek

Gözler yollarda bekleyecek.

Yetiş Kızılay!

Göksel Kurum

KIZILAY

Yangında, depremde, selde

Dağlar aşarsın Kızılay

Şehir, ilçe, köy ve belde

Bize koşarsın Kızılay.

İlacısın sen dertlerin

Hızır'ısın afetlerin

Güçlü ol ki hizmetlerin

Her yanı sarsın Kızılay.

Kutlu görev her insana

Yardım etmeliyiz sana

Sen bir baba, sen bir ana

Sen sadık yârsin Kızılay.

Gün olur senden giyeriz

Gün olur seninle yeriz

Sana teşekkür ederiz

İyi ki varsın Kızılay.

Cemal Gören

KIZILAY'IM

Giyindirmek, barındırmak,

Kızılay'ın görevidir,

Onun için Kızılay'ım

Yoksulların bir evidir

Savaşlarda yaralıya

Yardım için el uzatır.

Fakirlere kimsesize,

Ocağında AŞ kaynatır

Deprem, yangın, su baskını

Evler yakar, evler yıkar

Felaketler çok olsa da

Kızılay'ım hemen bakar

Yardım edip Kızılay'a

Biz de, biraz güç katalım

Yararını anlatarak

Kızılay'ı yaşatalım

Hasan Şen