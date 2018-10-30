  • Güncel
  • 30.10.2018 16:16
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 17:14

Antalya'da keşif uçağı düştü: 2 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keşif uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalyada keşif uçağı düştü: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı öldü.

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